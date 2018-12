As mais lidas

A vítima, uma mulher de 46 anos, encontra-se em estado grave, tendo sido transportada para o Hospital de Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).

De acordo com a fonte, o alerta foi dado pelas 02:30.

