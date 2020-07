África do Sul ultrapassa os 5.000 mortos

O país registou, no espaço de 24 horas, 85 novas mortes relacionadas com o novo coronavírus, elevando o número de mortes para 5.033 desde o início da doença.

Um total de 13.449 novos casos de infeção foram também oficialmente diagnosticados num só dia, elevando o número total de casos para 364.328, de acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde.

Até à data, a África do Sul é o quinto país do mundo mais afetado pela pandemia em número de casos confirmados, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O ministro da Saúde da África do Sul, Zweli Mkhize, pediu às pessoas que respeitem o distanciamento social, afirmando-se “muito preocupado” com o laxismo observado, numa altura em que as contaminações estão a aumentar muito.

"O governo mobilizou todos os recursos" para combater a pandemia, disse num comunicado divulgado no sábado.

E advertiu: "Mas o governo não pode gerir isto unilateralmente. (...) Vemos que o distanciamento físico é pouco ou nada respeitado. O uso de máscaras é abandonado ou as máscaras são mal colocadas (...). Isto terá um impacto direto sobre o número (de casos) nas próximas semanas".

Quando o pico da pandemia é esperado nas próximas semanas no país o ministro salientou que a capacidade de “quebrar o ciclo da infeção” depende da vontade de os sul-africanos se manterem “concentrados e disciplinados".

As autoridades tinham imposto em finais de março um confinamento rigoroso, mas as medidas têm sido gradualmente flexibilizadas para evitar um colapso da economia da principal potência industrial do continente.