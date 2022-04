África do Sul poderá estar a entrar na quinta vaga da pandemia

"Nos últimos 14 dias o aumento das infeções foi contínuo, subiu de 2.000 para 3.000, 4.000 até chegar a 6.300 (novos casos) num dia", disse hoje o ministro da Saúde sul-africano, Joe Phaahla, em conferência de imprensa virtual.

O governante acrescentou que a taxa de positividade dos testes realizados também aumentou significativamente nos últimos dias e que as admissões hospitalares registam uma tendência crescente.

Para Phaahla, estes números indicam que a África do Sul "poderá estar a entrar na quinta vaga (de contágios)" mais cedo do que esperado, já que os cientistas e as autoridades de saúde estimavam que esta só chegasse em meados de maio.

O ministro disse que nos próximos dias poderá ser possível confirmar oficialmente a entrada do país nesta nova vaga de infeções e voltou a insistir na importância da vacinação.

O país da África Austral, que desde o início da pandemia é o grande epicentro da covid-19 no continente, é um dos locais do mundo onde foram detetadas novas linhagens da variante ómicron do SARS-CoV-2.