AFAH recebe Torneio Regional Inter Ilhas Sub 12 em futebol

A Associação de Futebol de Angra do Heroísmo é a anfitriã do Torneio Regional Inter Ilhas Sub 12 Futebol, prova que decorre no próximo fim de semana, em Angra do Heroísmo.

O torneio conta com a participação das seleções de sete ilhas, nomeadamente, Flores, Faial e Pico (Associação de Futebol da Horta); São Miguel (Associação de Futebol de Ponta Delgada) e Terceira; São Jorge e Graciosa (Associação de Futebol de Angra do Heroísmo) e irá desenrolar-se no Campo Municipal de Angra do Heroísmo.





De acordo com comunicado, na 1ª fase do torneio, todas as seleções realizam três jogos (consoante a tabela de competições sorteada em 2015), a pontos. Na 2ª fase, disputam-se jogos de classificação, entre o 1º e o 2º, o 3º e o 4º, o 5º e o 6º, o 7º e o 8º classificado da 1ª fase.





A Associação de Futebol de Angra do Heroísmo (AFAH) será representada por duas seleções, a Seleção A, orientada por Saúl Neves, coordenador técnico da AFAH e treinador das seleções de Futebol, e a Seleção B, cujo treinador principal será Davide Valente, atual treinador adjunto das secções de Futebol da AFAH.





Citado no mesmo comunicado, Saúl Neves, coordenador técnico da AFAH, realçou a importância do evento para o futebol regional: “Este torneio é o primeiro momento em que um grande número de atletas têm a oportunidade de se apresentar. São atletas que vêm pela primeira vez às seleções e que começam, a partir deste torneio, o seu percurso fora dos clubes. Os jogos que irão decorrer são ótimos veículos de promoção dos novos talentos. Tratam-se de atletas muito jovens que poderão continuar nas seleções e portanto, começarmos, a partir daqui a contribuir para a melhoria da sua performance técnica é um momento muito importante para a renovação desportiva”.





Por seu turno, Paulo Gomes, presidente da AFAH, enalteceu o contributo de torneio para a economia local, “entre atletas, staff técnico e familiares são esperados cerca de 200 visitantes na Terceira. O desporto pode ser, de facto, um motor para o desenvolvimento turístico das nossas ilhas e isso também é uma das preocupações das associações desportivas. Para além disso, esperamos que os terceirenses também participem e apareçam com as suas famílias nos jogos”, disse citado em comunicado.





Os jogos a realizar seguem o seguinte programa:

Dia 12 de abril - 6ª feira

16h00: Flores - São Miguel e Pico - Faial

17h30: Graciosa - Terceira B e São Jorge - Terceira A

Dia 13 de abril – sábado

09h0: São Miguel - Pico e Terceira A -Flores

11h00: Faial - Graciosa e Terceira B - São Jorge

16h00: São Miguel - Graciosa e Pico - Flores

17h30: São Jorge - Faial e Terceira A - Terceira B

Dia 14 de abril – domingo

09h00: A definir consoante a classificação.