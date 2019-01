Adjudicada obra de prolongamento da Avenida D. João III para a Avenida João Bosco Mota Amaral

O projeto, no montante de 73.500 euros, foi adjudicado, por ajuste direto, à firma “Multiconsult – Estudos e Projetos de Construção Civil, Lda” e visa a ligação entre duas das principais avenidas de Ponta Delgada, adianta nota de imprensa.



Trata-se do primeiro passo para a concretização de uma via considerada de elevado interesse estratégico no domínio viário e estruturante no que respeita ao desenvolvimento da zona da Calheta, freguesia de São Pedro.

O projeto irá contemplar um perfil transversal de 25 metros de largura, cumprindo o que dispõe o PDM (Plano Diretor Municipal).

Diz a nota que com mais esta obra, a câmara presidida por José Manuel Bolieiro pretende, prossegue com a reperfilação das estradas do domínio público municipal, com o objetivo estratégico de conseguir uma melhor integração entre rede viária, as áreas pedonais e as zonas de estacionamento e de estadia.