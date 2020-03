Adiamento do Euro2020 cria “janela de oportunidade”

Em declarações feitas ao gabinete de comunicação do clube, Diogo Boa Alma estima que sejam precisos 33 dias para realizar as 10 jornadas que faltam à I Liga de futebol.

“A decisão da UEFa de adiar o campeonato da Europa para 2021 e o alargamento dos términos das competições nacionais para 30 de junho permite abrir uma janela de oportunidade para, caso a evolução da pandemia seja favorável como todos esperamos, se possa concluir a competição nos moldes desejáveis, que seria disputar as 10 jornadas em falta. Calcula-se que sejam precisos, no mínimo, 33 dias, realizando jornadas duplas, com jogos a meio da semana, e que neste curto prazo seria possível concluir o campeonato e fechar as contas da época 2019/2020”, afirmou.

Sobre o plantel, o diretor desportivo reiterou que a equipa tem cumprido com as medidas de prevenção contra a pandemia do Covid-19, bem como planos individualizados de treino, de modo a estarem aptos, “no mais curto espaço de tempo”, para quando a competição for retomada.