Adaptação do programa Regressar aos Açores em debate em Lisboa

Na sequência da recente cimeira entre o Governo dos Açores e o Governo da República, os diretores regionais das Comunidades e da Qualificação Profissional e Emprego, José Andrade e Nuno Gomes, reúnem-se na amanhã, dia 30 de outubro, em Lisboa, com a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, com o propósito de proceder à adaptação do programa Regressar à Região.