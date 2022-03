Açorianos retirados do Afeganistão estão em quarentena no Reino Unido

Jaime Melo, um dos três açorianos que estavam no aeroporto de Cabul no momento da invasão por pessoas em desespero e a tentar sair do país, explica que a sua expectativa e a dos outros dois açorianos, é que as autoridades britânicas os dispensem de fazer quarentena, uma vez que não pretendem permanecer no país.

“A Paula Pedro contactou a embaixada portuguesa” e “a empresa para a qual trabalhamos também já tinha contactado a nossa embaixada, adiantou. Mas ontem, não tinham tido ainda qualquer informação sobre o resultado das diligências da embaixada.



“Estamos à espera que a situação se resolva”, disse, confessando estar “cansadíssimo”. “Primeiro a viagem de Cabul para o Dubai, em que viemos sentados no chão do avião, durante cerca de 4 horas e meia. Depois ficámos três horas à espera de voo do Dubai para Inglaterra”, e seguiu-se um voo de sete horas, “mas já num avião com condições de um avião comercial”. “Quando chegámos estávamos estourados”.



Ontem, o dia foi passado em isolamento no quarto de hotel.