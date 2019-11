Açores vão formar mais de 200 agricultores e criadores cabo-verdianos

As mais lidas

A implementação do projeto acontecerá nas ilhas de Santiago (Cabo Verde) e nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria (Açores).

O acordo insere-se no âmbito do projeto de cooperação "semear, colher e vender" e envolve a Direção Nacional da Agricultura, Silvicultura e Pecuária e a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas (Açores). Participam ainda a Associação para o Desenvolvimento e Promoção Rural dos Açores, a Associação Regional de Desenvolvimento dos Açores, a Associação Agrícola de São Miguel e a Associação Comercial, Agrícola, Industrial e de Serviços de Santiago (Cabo Verde).

Está ainda prevista a realização de ‘workshops’ destinados a técnicos dos Açores e de Cabo Verde, envolvendo sobretudo a formação de agricultores e criadores cabo-verdianos em produção em estufa, organização de produtores, técnicas de transformação de produtos agrícola e pecuários, em maneio do gado de leite e em agricultura biológica.

De acordo com informação disponibilizada pelo Governo cabo-verdiano, esta formação resulta de um protocolo de parceria que será assinado na sequência da visita que o secretario regional da Agricultura e Florestas do Governo dos Açores, João Ponte, vai efetuar na sexta-feira ao Ministério da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok