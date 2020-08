Açores têm seis novos casos de Covid -19, um dos quais no Pico

Cinco dos casos foram diagnosticados no âmbito dos testes de despiste realizados a passageiros provenientes do exterior à chegada e após o sexto dia de permanência na Região, correspondendo a dois indivíduos do sexo masculino, de 32 e 47 anos de idade, e três indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 21 e os 43 anos de idade.

O outro indivíduo diagnosticado, do sexo masculino, de 39 anos de idade, corresponde a um contacto próximo de alto risco de um caso positivo da cadeia de transmissão registada na ilha de São Miguel, que havia obtido resultado negativo nos testes de despiste realizados após viagem ao exterior e após identificação como contacto próximo de alto risco.

Importa salientar que a infeção foi diagnosticada no período de possível incubação (14 dias) do vírus SARS-CoV-2, tendo-se revelado fundamental o cumprimento do isolamento profilático como medida de contenção da disseminação e propagação da doença ao nível local.

Todos os casos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Delegações de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 202 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se atualmente 24 casos positivos ativos, dos quais 21 na ilha de São Miguel, dois na ilha Terceira e um na ilha do Pico.