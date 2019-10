Açores sob aviso amarelo devido a chuva e possibilidade de trovoada

O arquipélago dos Açores está sob aviso amarelo referente a precipitação, esta sexta-feira e no sábado, devido à aproximação e passagem de uma superfície frontal fria que irá provocar um agravamento do estado do tempo.

De acordo com comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as ilhas do grupo Ocidental encontram-se em aviso amarelo até às 15 horas de hoje, para precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoadas.





As ilhas do grupo Central, estão sob aviso amarelo para precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoadas, até às 00 horas de sábado.





As ilhas do grupo Oriental estarão sob aviso amarelo, igualmente para precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoadas, das 15 horas de hoje e até às 6 horas de sábado.