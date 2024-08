Açores sob aviso amarelo dada previsão de temperaturas elevadas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo as ilhas dos três grupos dos Açores devido à previsão de valores elevados da temperatura máxima entre, no mínimo, hoje e quinta-feira, conforme divulgado à comunicação social.

“Estamos a prever temperaturas máximas a rondar os 29 graus em todo o arquipélago. Pontualmente, poderá atingir os 30 graus nas zonas urbanas”, afirmou Carlos Ramalho, da Delegação Regional dos Açores do IPMA, em declarações à Rádio Açores TSF e ao jornal Açoriano Oriental.

O IPMA indicou em comunicado que o aviso relativo “à persistência de valores elevados da temperatura máxima” vigora entre as 12h00 de hoje, terça-feira, e as 11h00 de quinta-feira, dia 15, em todas as ilhas do arquipélago, nos grupos Oriental, Central e Ocidental.

“Vamos ter também temperaturas mínimas, durante a noite, a rondar os 22 e os 24 graus, que são temperaturas mínimas um pouco elevadas”, informou.

De acordo com Carlos Ramalho, prevê-se ainda o aumento da humidade relativa, pelo que se espera que isto provoque “uma forte sensação de calor”.

Está apenas previsto o aviso amarelo para a Região, no entanto, o que pode acontecer é que, em vez de apenas 48 horas de temperaturas elevadas, a situação se prolongue por mais “um ou dois dias” para além do período de tempo estipulado, revelou o dirigente regional do IPMA.

Ao mesmo tempo, é importante sublinhar que, conforme explicado por Carlos Ramalho, “na verdade, a temperatura não vai ser muito mais elevada” do que aquela que temos tido nos últimos dias. “A questão é a persistência destas temperaturas”, apontou.



O alerta dado tem a ver com a posição em que se encontra o Anticiclone dos Açores, que transporta uma massa sob o arquipélago, nomeadamente uma massa de “ar quente e humidade”, segundo as declarações.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.







Beber mais água e evitar exposição solar são conselhos a seguir



Francisco Nunes Caldeira, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, reforçou um conjunto de cuidados a ter, principalmente nas horas de maior calor, na sequência do alerta do IPMA sobre temperaturas elevadas esta semana, conforme declarações à TSF Açores e ao Açoriano Oriental.

É importante reforçar o consumo de líquidos, essencialmente a ingestão de água, várias vezes ao dia, “ainda que não sintam sede”, destacou o clínico. Entre 1,5 e 3 litros é a quantidade aconselhada.

Entre as horas de maior calor, entre as 11h00 e as 16h00, deve evitar-se a exposição solar, o que implica permanecer em ambientes frescos e ventilados.

Se estiverem na rua, devem “procurar sombras, usar roupa leve, de cor clara, chapéus de abas largas e não esquecer protetor solar”, acrescentou.

Entre as situações mais frequentes que podem acontecer são: desidratação, agravamento de doenças crónicas, em virtude de uma descompensação do metabolismo, cãibras, esgotamento por calor (sede intensa, maior transpiração, cansaço e dor de cabeça) e golpe de calor (pele vermelha, tonturas e perda parcial/total de consciência).