Açores sem recuperados e com 40 novas infeções em São Miguel

Em São Miguel, um dos casos diagnosticados é referente a um viajante, não residente, com análise positiva ao sexto dia, e os restantes casos são em contexto de transmissão comunitária. Por concelhos, há um novo caso na Lagoa (Cabouco), um no concelho do Nordeste (Lomba da Fazenda), seis no concelho de Ponta Delgada (três em São Sebastião, dois em São José e um nos Mosteiros), cinco no concelho da Ribeira Grande (um na Ribeira Seca, um na Ribeirinha, dois em Santa Bárbara e um em Rabo de Peixe) e 27 no concelho de Vila Franca do Campo (quatro em Água de Alto, cinco em Ponta Garça, um na Ribeira Seca, 10 em São Miguel e sete em São Pedro).

No decurso da investigação epidemiológica, foi verificado que um caso positivo, inicialmente alocado ao concelho da Lagoa – freguesia da Ribeira Chã -, se encontra a residir no Concelho de Vila Franca do Campo, na freguesia de Ponta Garça, tendo sido agora alocado a esta freguesia.

No mesmo período não foi registada qualquer recuperação.

Permanecem 10 doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que agora estão quatro em Unidade de Cuidados Intensivos.

A Região regista presentemente 304 casos positivos ativos, sendo 303 em São Miguel (81 no concelho de Ponta Delgada, 132 em Vila Franca do Campo, 46 no concelho do Nordeste, 28 na Ribeira Grande, 12 no concelho da Lagoa, e quatro no concelho da Povoação) e um na ilha Terceira, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição, do concelho de Angra do Heroísmo. O número de vigilâncias ativas é presentemente de 1.177.

Em São Miguel estão em nível de Médio Risco os concelhos da Lagoa, Povoação, Ponta Delgada e Ribeira Grande e em Alto Risco estão os concelhos de Nordeste e Vila Franca do Campo. Todos os concelhos das restantes ilhas do arquipélago apresentam níveis de Muito Baixo Risco. Mais informações podem ser obtidas online em: https://covid19.azores.gov.pt/ e na página de Facebook da Direção Regional da Saúde: https://www.facebook.com/DirecaoSaudeAcores.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.471 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.028 pessoas. Faleceram 30, saíram do arquipélago 67 e 42 apresentaram prova de cura anterior. Foram extintas 199 cadeias de transmissão local. Até à data de hoje realizaram-se nos Açores 409.881 análises para despiste da covid-19.