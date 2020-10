Açores registam três novos casos positivos e uma recuperação nas últimas 24 horas

De acordo com Autoridade Regional de Saúde, no âmbito da investigação epidemiológica de um caso positivo reportado no domingo, foram diagnosticados um indivíduo do sexo masculino de cinco anos, e um indivíduo do sexo feminino de 67 anos, residentes na Região, correspondentes a contactos de alto risco.



O indivíduo de cinco anos frequenta um estabelecimento de educação pré-escolar, tendo sido identificado um grupo de contactos próximos, constituído por funcionários e alunos, que se encontram em isolamento profilático e em investigação laboratorial.



Mantém-se em curso a investigação epidemiológica e a testagem de contactos próximos do caso.



Foi ainda diagnosticado um indivíduo do sexo feminino de 57 anos, residente na Região, proveniente de ligação aérea com território continental português, que realizou teste prévio ao embarque com resultado negativo e cujo teste efetuado após o sexto dia produziu resultado positivo.



Verifica-se a recuperação de um indivíduo do sexo masculino de 53 anos, elevando para 223 os casos recuperados na Região.



Até ao momento, foram detetados na Região 354 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 66 casos positivos ativos, dos quais 42 na ilha de São Miguel, 11 na ilha Terceira, um na ilha Graciosa, quatro na ilha do Pico, cinco na ilha do Faial, dois na ilha de Santa Maria e um na ilha das Flores.



Refira-se que a informação sobre a pandemia de COVID-19 será atualizada esta tarde, às 16h30, através de conferência de imprensa, a partir da Secretaria Regional da Saúde, no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo.