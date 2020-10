Açores registam quatro novos casos nas últimas 24 horas

Os quatro casos correspondem a não residentes na Região e provêm de ligação aérea com território continental português, indica nota da Autoridade de Saúde Regional.



Na ilha de São Miguel, foram diagnosticados um indivíduo do sexo feminino de 25 anos, através de teste de despiste à SARS-CoV-2 realizado à chegada, e dois indivíduos do sexo masculino, de 30 e 37 anos, que apresentaram teste prévio ao embarque com resultado negativo e teste efetuado após o sexto dia com resultado positivo.

Na ilha Terceira, foi detetado um indivíduo do sexo masculino de 19 anos, que realizou teste à chegada com resultado positivo.

Até ao momento, foram detetados na Região 375 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 74 casos positivos ativos, dos quais 56 na ilha de São Miguel, 11 na ilha Terceira, um na ilha Graciosa, dois na ilha do Pico, dois na ilha do Faial, um na ilha de Santa Maria e um na ilha das Flores.