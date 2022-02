Açores registam primeiro óbito na Graciosa e 18 novas infeções

Por ilhas, em São Miguel foram registados 11 casos positivos no concelho de Ponta Delgada, três no concelho da Ribeira Grande e dois no concelho da Lagoa.

Na Terceira, um dos casos foi registado no concelho de Angra do Heroísmo e o outro no concelho da Praia da Vitória.

À data de hoje há oito doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, um dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

Recuperações:

Nas últimas 24 horas foram registadas três recuperações.

Registado um óbito na Graciosa, elevando para 48 o número total de óbitos registados no arquipélago desde o início da pandemia.

O arquipélago regista presentemente 348 casos positivos ativos, sendo 281 em São Miguel, 22 na Graciosa, 16 em São Jorge, 16 na Terceira, sete no Faial e seis no Pico.