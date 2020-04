Covid-19

Açores registam mais uma morte elevando para nove o total de óbitos

Os Açores registaram esta quinta-feira mais uma morte, trata-se de uma utente de 80 anos, internada no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. No total são nove as mortes por infeção do novo coronavírus. Esta quinta-feira não se registaram novos casos positivos. Há mais um caso recuperado em São Miguel.