Açores registam 85 casos positivos ativos e 40 recuperações

De acordo com nota, à data de ontem, 28 de abril, existiam na Região 787 casos a aguardar resultados, dos quais 235 deram já resultado negativo para coronavírus. 552 continuam a aguardar colheita de amostra biológica e análise laboratorial.



Até às 00H00 desta quarta-feira deram entrada 317 novos casos suspeitos, tendo 101 se revelado negativos e 216 continuam a aguardar resultados.

À data de hoje existem 768 casos a aguardar resultados e 85 positivos ativos: 61 de São Miguel, 3 na Terceira, 9 no Pico, 2 em São Jorge, 5 no Faial e 5 na Graciosa.

Nas últimas 24 horas registaram-se 3 casos de recuperação, nomeadamente de dois homens, um de 28 anos (Ribeira Grande) e outro de 40 anos (Ponta Delgada), assim como de uma mulher de 29 anos de idade (Ponta Delgada).

Nas últimas 24 horas ocorreram ainda dois óbitos, ambos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Tratou-se de uma paciente de 86 anos, que se encontrava internada, proveniente do Lar de Idosos do Nordeste e de um homem de 56 anos, que se encontrava igualmente internado, já em cuidados paliativos.



Neste momento encontram-se internadas em unidades de saúde dos Açores 30 pessoas: 13 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, 4 no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (1 em cuidados intensivos), 1 no Hospital da Horta e 12 no Centro de Saúde do Nordeste.



55 pessoas encontram-se a recuperar em isolamento domiciliário: 4 no Faial, 3 na Graciosa, 9 no Pico, 1 em São Jorge, 36 em São Miguel e 2 na Terceira.



Até ao momento, 40 pessoas recuperaram da Covid-19: 26 de São Miguel, 8 na Terceira, 1 no Pico e 5 de São Jorge, sendo o tempo médio de recuperação de 21 dias.



A Autoridade de Saúde Regional mantém neste momento 2.052 vigilâncias ativas, sendo 658 provenientes da Linha Saúde Açores (808 24 60 24) e 1.394 por intermédio das Delegações de Saúde.



Desde do início do surto já foram identificados 7.223 casos, tendo-se revelado como negativos 6.317 tiveram resultado negativo, 768 aguardam resultado. Há a registar 13 óbitos.