Açores registam 328 novos casos e 1 óbito nas últimas 24 horas

São Miguel - 92 em Ponta Delgada, 26 na Ribeira Grande, 24 na Lagoa, três em Vila Franca do Campo e dois na Povoação.

Terceira – 48 na Praia da Vitória e 38 em Angra do Heroísmo.

Faial - 35 na Horta.

Pico – 13 na Madalena, nove nas Lajes e oito em São Roque.

São Jorge - 15 nas Velas.

Flores – Quatro em Santa Cruz e dois nas Lajes.

Santa Maria - Cinco em Vila do Porto.

Graciosa - Quatro em Santa Cruz.

Nas últimas 24 horas foram registadas 646 recuperações.

Nas últimas 24 horas faleceu em São Miguel um homem com 88 anos de idade. Estava internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, desde o passado dia 3. Era residente na Freguesia de São Miguel, concelho de Vila Franca do Campo, e estava vacinado com dose de reforço.

À data de hoje estão internadas 22 pessoas internadas, sendo 13 no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel (uma em cuidados intensivos), cinco no Hospital da Horta, no Faial e quatro no Hospital de Santo Espírito da Terceira.

Os Açores registam presentemente 3.335 casos positivos ativos, sendo 1.889 em São Miguel, 708 na Terceira, 251 no Faial, 207 no Pico, 118 em São Jorge, 94 na Graciosa, 44 nas Flores, 19 em Santa Maria e cinco no Corvo.