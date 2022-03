Açores registam 29 novos casos nas últimas 24 horas

Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel, foram registados 17 casos positivos no concelho de Ponta Delgada, cinco no concelho da Povoação e um no concelho da Ribeira Grande.



Na Terceira há três novos casos diagnosticados no concelho da Praia da Vitória e um no de Angra do Heroísmo.



O Corvo registou dois novos casos.



À data de hoje está um doente internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.



Nas últimas 24 horas foram registadas cinco recuperações.



O arquipélago regista presentemente 275 casos positivos ativos, sendo 205 em São Miguel, 44 na Terceira, 18 no Faial, três no Pico, três no Corvo e dois na Graciosa.