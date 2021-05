Açores registam 19 novas infeções na ilha de São Miguel

Assim, no concelho da Ribeira Grande foram registados sete novos casos (quatro em Rabo de Peixe, dois nas Calhetas e um na Matriz), no concelho de Ponta Delgada há três novos casos (um nos Arrifes, um nas Capelas e um nos Remédios), no concelho da Povoação há quatro novos casos, todos nas Furnas, e o concelho da Lagoa regista cinco novos casos (quatro no Rosário e um em Água de Pau).

Em igual período foram registadas duas recuperações, sendo uma na freguesia de São Miguel, do concelho de Vila Franca do Campo, e uma na freguesia de Santa Cruz, do concelho da Praia da Vitória.

Estão agora internados 15 doentes, sendo 14 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com um em Unidade de Cuidados Intensivos, e um doente internado no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos. Em vigilância ativa estão 993 pessoas.

Também nas últimas 24 horas, um cidadão não residente, com análise positiva para a covid-19, e que se encontrava na freguesia de São Miguel, em Vila Franca do Campo, abandonou os Açores.

À data de hoje a Região conta com 215 casos positivos ativos, sendo 209 em São Miguel, três na Terceira, dois nas Flores e um em Santa Maria. Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.922 casos positivos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.554 pessoas. Faleceram 31, saíram do arquipélago 79 e 43 apresentaram prova de cura anterior.