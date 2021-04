Açores registam 14 novos casos de infeção

Na Terceira, o caso diagnosticado refere-se a um viajante, alocado à freguesia de São Bento, do concelho de Angra do Heroísmo, não residente, com teste positivo ao 6.ºdia.

Em São Miguel, todos os novos casos resultam de transmissão comunitária, sendo quatro no concelho da Ribeira Grande (três em Rabo de Peixe e um nas Calhetas), dois no concelho de Ponta Delgada (um em São Vicente Ferreira e um em São José), um no concelho de Vila Franca do Campo, na freguesia de Ponta Garça, cinco no concelho da Lagoa (quatro em Água de Pau e um em Santa Cruz), e um na Vila do Nordeste, concelho do Nordeste.

No mesmo período, 27 pessoas recuperaram da doença, sendo 26 em São Miguel e uma na Terceira.

Permanecem internados nove doentes, sendo oito no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com quatro doentes em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos. Em vigilância ativa estão 1.280 pessoas.

À data de hoje a Região conta com 279 casos positivos ativos, sendo 263 em São Miguel, oito na Terceira, sete em Santa Maria e um nas Flores.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.786 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.355 pessoas. Faleceram 31, saíram do arquipélago 78 e 43 apresentaram prova de cura anterior.

Com a recuperação de um doente na Terceira, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição, extingue-se a cadeia de transmissão partilhada entre São Miguel e a Terceira. Permanece ativa uma cadeia de transmissão local na Terceira. Foram extintas até ao presente 199 cadeias de transmissão.

Desde o início da pandemia realizaram-se nos Açores 437.017 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença covid-19. A ilha de São está em nível de Alto Risco, sujeita a medidas de contenção correspondentes a este nível de risco. Todos os concelhos das restantes ilhas estão em nível de Muito Baixo Risco. Mais informações podem ser obtidas online em: https://covid19.azores.gov.pt/ e na página de Facebook da Direção Regional da Saúde: https://www.facebook.com/DirecaoSaudeAcores .