Açores recebe Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua entre 22 e 26 de outubro

Um total de 23 equipas representantes de 16 distritos e das duas Regiões Autónomas participam na próxima semana no Faial, Açores, na final do torneio de Futebol de Rua, iniciativa que visa a inclusão de pessoas em fragilidade social.

Segundo a Associação CAIS, promotora do Futebol de Rua em Portugal, desde 2004, na 16.ª edição deste torneio de inclusão vão estar nos Açores, entre os dias 22 e 26 deste mês, perto de 300 participantes, entre jogadores, promotores distritais, treinadores, árbitros e voluntários para a final nacional.

O Futebol de Rua "é uma prática de sucesso comprovado em todo o mundo, onde participam homens e mulheres com mais de 15 anos e que vivem em situações de fragilidade" e, segundo a Associação, o projeto visa promover "a capacitação destes indivíduos, desenvolvendo competências pessoais e sociais através da prática desportiva".

Para a final do Torneio Nacional de Futebol de Rua, na cidade da Horta, as 23 equipas participantes foram apuradas na fase local do Torneio, que decorreu em todo o país entre março e junho, envolvendo perto de 1.500 participantes de mais de 150 organizações da sociedade civil, explica a CAIS, numa nota enviada à Lusa.

Além do torneio inclusivo, que conta com a participação das comitivas dos Açores, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Madeira, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viseu e Viana do Castelo, juntam-se as comitivas inglesa e mexicana de Futebol de Rua.

O evento terá ainda em paralelo um Torneio Feminino de Futebol de Rua e um conjunto de atividades culturais, recreativas e educativas.

O projeto Futebol de Rua conta com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, do Programa Nacional de Desporto para Todos, do Programa Erasmus+ JA, entre outras entidades públicas e privadas.

“Este projeto tem vindo a crescer cada vez mais ao longo dos últimos anos, reunindo importantes apoios, caso da “FIFA Foundation”. Em 2017, o projeto foi galardoado na Gala Quinas de Ouro da Federação Portuguesa e foi distinguido pelo Conselho de Administração da “UEFA Foundation for Children” como um dos 23 projetos europeus que mais se destacaram no desenvolvimento de projetos de inclusão social.

Em 2019, foi um dos seis finalistas mundiais do FIFA Diversity Award, acrescenta um comunicado enviado pela CAIS.

Fundada em 1994, a CAIS é uma associação de solidariedade social sem fins lucrativos que tem como objetivo principal contribuir para a melhoria das condições de vida de pessoas em risco de exclusão social.

Esta edição da Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua conta com a parceria do Governo Regional dos Açores e da Câmara Municipal da Horta.