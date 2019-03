Açores presentes na Feira Internacional de Turismo de Berlim

O turismo dos Açores estará representado, uma vez mais, na ITB – Feira Internacional de Turismo de Berlim, que decorre este ano de 6 a 10 de março na capital da Alemanha, certame que conta com a presença da secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro.

A presença dos Açores na Feira Internacional de Turismo de Berlim, considerada a maior feira europeia de turismo, representa, para o Governo Regional, uma excelente oportunidade para um contacto com os parceiros e para a geração de negócios para os expositores participantes, permitindo disponibilizar informações turísticas do arquipélago, aumentando a apetência e a visibilidade dos Açores como potencial destino de féria, refere nota do executivo.

A aposta em feiras de elevado renome internacional permite, por esta via, reforçar o posicionamento dos Açores num mercado de especial importância.

O mercado alemão é um dos principais países emissores do destino Açores, sendo relevante o esforço de promoção para um bom desempenho deste mercado específico.

Para além das especificidades dos Açores, o investimento neste mercado emissor importa, principalmente, pela sua maturidade e pelos elevados fluxos de saída do país.