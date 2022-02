"Tribunal suspende aumento do capital social da Santa Clara SAD" é o título da manchete fotográfica. "CESA pede resposta eficiente na gestão do PRR", "Fortuna defende que Atlânticoline deve atuar só no Grupo Central", "Fundos europeus com taxa de execução de 68%", "PSD escolhe Maria José Duarte para Assembleia Municipal" e "Sessenta novos casos de Covid-19 em sete ilhas" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.