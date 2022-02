Açores participam no Rossio Christmas Market em Lisboa

O evento, organizado pela Associação Dinamização da Baixa Pombalina, inaugurado hoje, reúne na Praça do Rossio uma diversificada oferta de produtos de diferentes regiões do País, onde se destaca a presença dos Açores, num espaço que permitirá a degustação e aquisição de produtos alimentares Marca Açores, bem como de inúmeras peças de artesanato regional das diferentes ilhas do arquipélago.

Além da mostra e venda do que de melhor se produz nos Açores, fruto da parceria entre o CADA e a Marca Açores, este evento vai ainda dar a conhecer um pouco da cultura Açoriana, através das atuações dos Açorianos Sax’N’Fun e da TUCA – Tuna Universitária Corsário dos Açores, nos dias 1 e 8 de dezembro, respetivamente.

Até dia 19 de dezembro são esperados neste espaço da capital portuguesa milhares de visitantes, sendo que a presença dos Açores neste evento reforça a aposta estratégica do Executivo Açoriano no mercado nacional.