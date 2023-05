Açores marcam presença na Feira do Livro de Lisboa aliados à Madeira

Os Açores voltam a marcar presença na Feira do Livro de Lisboa, com um espaço próprio onde estarão representadas 15 editoras dos Açores e 1745 publicações, e, este ano, com uma novidade extra: aliados à Madeira.

Como revela Sofia Ribeiro, secretária regional da Educação e Assuntos Culturais, este ano a participação dos Açores é garantida pela Secretaria Regional da Educação e Assuntos Culturais em parceria com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura da Madeira, no âmbito do protocolo assinado na Cimeira Madeira-Açores do ano passado.



O objetivo “é termos uma promoção mais forte, mais participada” e “conseguirmos uma maior visibilidade”, salienta a governante que afirma que esta participação foi feita em articulação com os editores dos Açores.

A programação inclui quatro concertos de artistas açorianos, cinco apresentações de livros e um showcooking. E, segundo a secretária regional, esta aproximação à Madeira irá fazer-se em especial em dois momentos: com o debate “Conversas à volta da mesa” sobre o livro “Viagens à volta da mesa nas ilhas da Macaronésia – Itinerários turísticos do património gastronómico e vinícola”, no dia 27 de maio, às 13h00, no Auditório Nascente. E no dia 28 de maio, às 20h30 no Palco Praça Laranja, com o concerto que irá juntar o músico terceirense Jerry Sousa e o madeirense Roberto Moniz para interpretarem músicas tradicionais dos Açores e da Madeira, num alinhamento repartido entre a tradição açoriana e a madeirense, e que irá incluir a explicação das músicas e das violas características das duas Regiões.

Outro momento que Sofia Ribeiro destaca, e onde aliás estará presente, é o do concerto de celebração de Natália Correia, com Aníbal Raposo, Paulo Bettencourt na guitarra, Romeu Presunça nas percussões e Victor Castro na guitarra clássica, às 15h00 de 4 de junho, no Auditório Sul.

Mas o programa tem mais para oferecer: a 27 de maio, às 16h00, no Palco Praça Laranja, decorre a apresentação dos livros “Árvore dos Açores - Ilha de São Miguel” e “Flores de Cá e de Lá”, com o autor Raimundo Quintal. E, pelo mesmo palco, passarão ainda o músico terceirense Cristóvam (dia 29 de maio às 19h00), António Cavaco e Ernesto Rezendes para apresentarem o livro “Gastronomia dos Açores – Cozinha Tradicional das Ilhas” (3 de junho, pelas 20h00).

Já no dia 8 de junho, no espaço Showcooking - Praça Verde decorrerá, pelas 17h30, o showcooking e a degustação de gastronomia açoriana fria com o chef Fernando Soares; e às 18h15, será apresentado o livro “À Descoberta da Gastronomia Regional dos Açores”, com a autora Madalena San-Bento e com o apresentador Fernando Mendes.

No dia 9 de junho, no Palco Praça Laranja, às 17h00, será apresentado o livro “Ponta Delgada, Memórias Fotográficas 1860 – 1960” por Pedro Pascoal de Melo e Maria Helena Frias, da Artes e Letras Editora; e às 21h00, atua a Tuna Universitária Corsários dos Açores, constituída por estudantes açorianos em Lisboa, que tocam músicas tradicionais da Região.

Estarão representadas as editoras: “Artes e Letras Editora”, “Amigos dos Açores - Associação Ecológica”, “Blanca Martín-Calero”, “Centro de Artesanato e Design dos Açores”, “Companhia das Ilhas, Lda”, “Geotrota Unipessoal Lda”, “Instituto Açoriano de Cultura”, “Instituto Histórico da Ilha Terceira”, “Núcleo Cultural da Horta”, “OMA - Observatório do Mar dos Açores”, “Predicado Inclinado Unip., Lda”, “Publiçor, Publicações & Publicidade, Lda”, “Sociedade Afonso Chaves”, “Turiscon Editora” e “Universidade dos Açores”.







Futebol obriga a cancelamento ou reagendamento de eventos

A 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa que se realiza a partir de hoje até 11 de junho, tem 139 participantes, mais de 980 chancelas editoriais e 340 pavilhões.

De segunda a quinta-feira, a Feira do Livro de Lisboa funciona das 12h30 às 22h00, às sextas-feiras e na véspera dos feriados, das 12h30 às 23h00, aos sábados, das 11h00 às 23h00, e aos domingos das 11h00 às 22h00.

Mas este sábado, a pedido da PSP, o encerramento vai ser antecipado para as 17h00, por questões de segurança relacionadas com “eventuais comemorações” associadas à Liga Portugal de futebol, o que levou ao cancelamento ou reagendamento de 155 eventos que se iriam realizar a partir das 17h00, e provocará “uma quebra importante de faturação” de editores e livreiros.