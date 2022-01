Açores mantêm três postos de testes rápidos abertos esta semana

Nos últimos dois dias de 2021, foram realizados nos Açores 10.406 testes de despiste do coronavírus que provoca a doença Covid-19, dos quais cerca de 7.200 testes rápidos de antigénio realizados, de forma gratuita, em 12 centros de testagem em regime de casa aberta (sem necessidade de marcação prévia) e em centros de saúde, revelou a tutela no primeiro dia de 2022.

Na ilha de São Miguel, o posto de testagem do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, vai continuar a funcionar de hoje a sexta-feira, entre as 14h00 e as 18h00.

Já os postos criados pela Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, em colaboração com os municípios, nos seis concelhos da ilha não reabriram para já, mas essa possibilidade está a ser ponderada.

“Neste momento, está a haver um reajuste dos recursos, por via da intensidade da testagem, e está a ser dada prioridade à testagem dos contactos próximos”, adiantou à Lusa fonte oficial da secretaria regional da Saúde e Desporto.

Na ilha Terceira, os dois postos criados pela Unidade de Saúde de Ilha, em colaboração com os municípios, com a Cruz Vermelha e com os Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, vão voltar a funcionar esta semana.

Na Praia da Vitória, o posto criado no pavilhão de artes marciais vai funcionar de hoje a sexta-feira, entre as 9h00 e as 13h00 e entre as 14h00 e as 18h00.

Já em Angra do Heroísmo, no posto criado no pavilhão multissetorial da Vinha Brava será possível realizar testes rápidos apenas na quinta e na sexta-feira, entre as 9h00 e as 16h30.

Segundo a secretaria regional da Saúde, os testes rápidos realizados nos postos criados em regime de casa aberta, nos dias 30 e 31 de dezembro, permitiram identificar quase 200 casos de infeção.

O executivo açoriano comparticipa um teste rápido de antigénio por semana, realizado em farmácias, mas apenas 14 em quatro ilhas (São Miguel, Terceira, Pico e Santa Maria) aderiram ao protocolo.

Numa altura em que é obrigatória a apresentação de testes negativos para participar em eventos, está prevista também a criação de uma convenção com laboratórios, mas ainda não foi anunciada a lista dos aderentes.