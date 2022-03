Açores lançam plano de formação e intercâmbios de produção biológica

O secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, António Ventura, vai avançar com um "plano de formação e intercâmbios com outras regiões de conversão da agropecuária para produção biológica destinada aos agricultores açorianos", lê-se numa nota enviada às redações.

Esse plano surge "no âmbito da ação GeoBio Ocidental", que está inscrita no Plano e Orçamento para 2021, uma iniciativa da Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural para "o incentivo à conversão da agropecuária das ilhas das Flores e do Corvo para o modo de Produção Biológico", acrescenta a mesma nota.

Citado na nota, o titular pela pasta da Agricultura nos Açores adianta que vai "iniciar reuniões com os representantes dos agricultores", avançando que está a preparar "um plano de formação e a criação de intercâmbios com outras regiões, onde esteja instalada a agricultura biológica nas suas diversas vertentes produtivas".

“Consideramos que esta conversão, que na prática está muito próxima de existir, faltando a formalidade, trará aos produtos agroalimentares primários um novo valor de naturalidade que acrescenta posicionamento no mercado, tendo em conta as novas sensibilidades dos consumidores, resultantes da pandemia que atravessamos”, sublinha António Ventura.

O governante realça que “os alimentos saudáveis, os mais básicos e ligados ao bem-estar animal, ganharam uma prioridade na preferência alimentar dos consumidores”, acrescentando que esta consciência dos consumidores tem de projetar a região para a “vanguarda dos próximos tempos”.

Assim, os Açores devem atuar atempadamente na oferta agroalimentar com “mais natureza, mais bem-estar animal e mais sabores básicos”, sustenta.

António Ventura considera que “as tendências alimentares nunca podem ser desassociadas do planeamento nas políticas para a agricultura” e que a “origem dos alimentos requer uma maior atenção política na formulação do desenvolvimento social e económico”, devido à pandemia de covid-19.

Com esse propósito, "a Secretaria Regional dinamizou, entre os dias 10 e 13 de dezembro, na ilha Terceira, um intercâmbio de produtores hortofrutícolas das Flores e Corvo, de técnicos do Serviço de Desenvolvimento Agrário das Flores e o dirigente dos Serviços de Desenvolvimento Agrário do Corvo", informa a nota do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Este evento foi também alargado à participação de produtores das ilhas do Faial e de São Jorge e de elementos da Direção da Trybio – Associação de Produtores e Consumidores de Agricultura Biológica, bem como do técnico do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial.

O plano de formação, diz a nota, "é uma organização conjunta com a Trybio – Associação de Produtores e Consumidores de Agricultura Biológica e a Federação Agrícola dos Açores".