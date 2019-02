Açores lançam concurso para reparação Núcleo de Recreio Náutico do Porto das Lajes das Flores

A Portos dos Açores lançou um concurso público para reparar os danos causados pelos temporais de 2018 na cabeça do molhe poente do Núcleo de Recreio Náutico do Porto das Lajes das Flores.

O concurso publicado para esta empreitada, publicado em Diário da República, tem um preço base de 700 mil euros e a obra, que visa reparar a os danos causados pelos temporais de 26 a 28 de fevereiro e de 02 e 03 de março de 2018, tem um prazo de execução de 15 meses, segundo a empresa pública.

Numa nota enviada às redações, a Portos dos Açores explica que "a obra compreende, em concreto, a remoção do bloco da cabeça do molhe poente que foi derrubado, a dragagem do canal de entrada e bacia do núcleo de recreio náutico, para recuperação das respetivas cotas de serviço e, ainda, a reconstrução da estrutura danificada, com consolidação das fundações e reinstalação do farolim de assinalamento marítimo".

A empreitada, cujo concurso foi publicitado esta quarta-feira no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, integra ainda a reabilitação da cabeça do molhe exterior (Norte), do mesmo núcleo de recreio náutico, acrescenta a empresa pública.