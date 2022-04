Açores emitiram obrigações de 455 ME a dez anos

Numa nota publicada no site na Internet, o Governo Regional dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, explica que, daquele montante, "303 milhões de euros respeitam a operações de refinanciamento, isto é, amortização de dívida anteriormente contraída".

De acordo com a Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, "a colocação foi efetuada junto de um conjunto alargado de investidores nacionais e internacionais que apresentaram ordens de subscrição num valor de cerca 650 milhões de euros, 43% acima do montante a emitir".

"Assim, a região demonstra a sua capacidade de manter uma presença regular em operações no mercado de capitais internacional, mesmo em contexto adverso, além da confiança do mercado no risco de crédito dos Açores", lê-se no comunicado.

O executivo açoriano informa ainda que "esta operação foi liderada pelo CaixaBI, Credit Agricole, Deutsche Bank e Millennium bcp".