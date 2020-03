“Açores em Casa" leva palestras, música e workshops à casa dos açorianos

A iniciativa começa no próximo dia 23 de março e durante seis dias "todos são convidados a assistir de forma gratuita através do Facebook ou instagram dos participantes", refere comunicado.

Açores em Casa” contará com as participações do humorista Helfimed, Maria Bettencourt, oThe Code, Dj Tójó, Filipa Silva que dará uma aula de ioga, Sónia Pacheco que falará de nutrição, entre outros.

De acordo com comunicado, esta ideia surgiu a propósito do Festival #euficoemcasa, que acontece em Portugal para ajudar a sensibilizar as pessoas a ficarem em casa, para prevenir a propagação do novo coronavírus.

No entanto, a Fábrica de Espectáculos decidiu "levar a iniciativa a outras áreas de forma a entreter o público, com outras temáticas igualmente importantes. Esta iniciativa não tem fins lucrativos".