Açores e da República em sintonia na defesa das especificidades regionais no âmbito da PAC pós 2020

“Os governos dos Açores e da República estão em perfeita sintonia na defesa das especificidades açorianas, enquanto Região Ultraperiférica, no âmbito das negociações da Política Agrícola Comum (PAC) 2021-2027”, disse, esta quarta-feira, o secretário regional da Agricultura e Florestas.

João Ponte que reuniu com o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, frisou - em nota do executivo - que o “importante é continuar a fazer uma defesa assertiva e determinada dos interesses e das especificidades próprias dos Açores, de modo a conseguir bons resultados”.





Nesta reunião, entre os vários assuntos abordados com o ministro da Agricultura esteve a necessidade de ser assegurado um período de transição, de um a dois anos, entre o atual e o próximo Quadro Comunitário de Apoio, garantindo as ajudas aos agricultores e os meios financeiros para se continuar a modernizar o setor agrícola nos Açores.





João Ponte defendeu, por outro lado, ser fundamental que a Comissão Europeia melhore a sua proposta relativa ao segundo pilar da PAC pós 2020, que tem uma redução anunciada de 15%, pois, tal como está formulada, coloca em causa os desafios futuros da agricultura na Região.





O secretário da tutela reafirmou também a necessidade da manutenção das taxas de cofinanciamento comunitária nos 85%, ao invés dos 70% propostos pela Comissão Europeia, no próximo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e, ao nível do POSEI, reforçar ou, no mínimo, manter a atual dotação.