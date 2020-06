Açores considerados um dos destinos mais seguros na Europa em 2020

Esta distinção tem por base as medidas de segurança sanitária no setor do turismo e nas suas atividades conexas, o baixo número de casos e a segurança no serviço de saúde local, refere nota do executivo.



Para o Governo dos Açores, esta é a prova de que as medidas implementadas e o esforço de todos os açorianos no seu cumprimento estão a ter resultados bastante positivos.



“Tendo em conta a nova normalidade que vivemos, sermos considerados um dos destinos mais seguros na Europa em 2020 é motivo de orgulho no trabalho feito até aqui”, afirmou a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo.

Citada na nota, Marta Guerreiro adianta que "este é um dos melhores reconhecimentos que poderíamos receber este ano, motivando-nos a continuar o caminho que temos percorrido no combate à pandemia de Covid-19 e na retoma da atividade turística”.



A titular da pasta do Turismo salientou ainda que os empresários açorianos “têm-se demonstrado preparados para receberem em segurança os turistas interessados nos Açores”.



Outra das razões para que a Região tenha recebido esta distinção internacional prende-se com o facto de os Açores serem um destino perfeito para os viajantes que têm preferência pelo contacto com a natureza e por produtos como caminhadas, observação de cetáceos, gastronomia local e valorização das tradições.



Os principais ‘Coronavirus Safest Destinations’, onde se incluem os Açores, tiveram já uma forte mediatização através de imprensa internacional especializada, como é o caso da Forbes, promovendo estes destinos turísticos por serem os mais procurados como locais seguros para o turismo.



Refira-se que os Açores já foram premiados pela European Best Destination como ‘The Most Beautiful Landscape in Europe’ e como ‘The Best Destinations for Dolphin and Whale Watching’.