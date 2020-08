Açores com um novo caso positivo e uma recuperação nas últimas 24 horas

De acordo com nota, o caso diagnosticado corresponde a um indivíduo do sexo masculino, de 30 anos, proveniente de ligação aérea com o território continental, cujo teste realizado à chegada produziu resultado negativo, tendo o rastreio do sexto dia originado resultado positivo.

Este indivíduo já havia sido diagnosticado positivo para infeção por SARS-CoV-2 há cerca de um mês, quando desembarcou, oriundo do continente americano, em território nacional continental, onde permaneceu até obter resultado negativo em análise laboratorial. "Como tal, não é considerado um caso ativo na Região", lê-se na nota da Autoridade de Saúde Regional.



De registar um caso recuperado, correspondente a um indivíduo do sexo feminino, com 44 anos de idade, elevando para 155 o número de casos recuperados.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 217 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se atualmente 27 casos positivos ativos, dos quais 24 na ilha de São Miguel, dois na ilha Terceira e um na ilha do Pico.