Açores registam decréscimo homólogo de 68,7% na dormidas em agosto

De acordo com os dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores, no mês de agosto, as dormidas na região e no seu conjunto dos meios de alojamento turístico: estabelecimentos hoteleiros, turismo no espaço rural e alojamento local registaram um decréscimo homólogo de 68,7%.



De janeiro a agosto de 2020, as dormidas registaram uma variação homóloga negativa de 74,4%.



No mês de agosto, os estabelecimentos hoteleiros registaram 79,2 mil dormidas, representando um decréscimo homólogo de 70,4%.



As dormidas dos residentes em Portugal diminuíram 39,5% e as dormidas dos residentes no estrangeiro registaram um decréscimo de 87,5%. A taxa de variação mensal (relativamente a julho) apresentou uma variação de 120,3%.

Os proveitos totais atingiram 4,6 milhões de euros e os proveitos de aposento 3,5 milhões de euros, correspondendo a variações homólogas negativas de 72,3% e de 73,5%.