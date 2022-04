Açores com sete novos casos e oito recuperações nas últimas 24 Horas

Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel há dois novos casos no concelho de Ponta Delgada (um no Livramento e um em São Pedro); dois novos casos no concelho da Ribeira Grande (um no Pico da Pedra e um na Matriz) e dois novos casos no concelho da Lagoa (um no Rosário e outro em Santa Cruz).





De todos os novos casos, há um que resulta de análise positiva a um passageiro, não residente, na chegada à ilha. Os restantes casos são em contexto de transmissão comunitária.





No Faial há um novo caso em Pedro Miguel, na Horta, por aferir.





À data de hoje há seis doentes internados, sendo quatro no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com um em cuidados intensivos, um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em cuidados intensivos; e um no Hospital da Horta, também em cuidados intensivos





Nas últimas 24 horas foi extinta uma cadeia de transmissão local na Terceira, estando agora ativas no arquipélago oito cadeias, sendo cinco na Terceira, uma no Faial, uma no Pico e uma partilhada entre o Faial e o Pico. Até ao presente foram extintas 245.





Nas últimas 24 horas foram registadas oito recuperações, sendo uma na Terceira e sete no Faial.





O arquipélago regista presentemente 122 casos positivos ativos, sendo 94 em São Miguel, 14 no Faial, 10 na Terceira e quatro no Pico.