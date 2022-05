Açores com quatro candidatos na 6ª edição dos Prémios AHRESP

De acordo com comunicado, os nomeados para Produto do Ano são o vinho Ameixâmbar, da Adega do Vulcão e o Queijo do Morro, produzido na ilha do Faial; para projeto de Sustentabilidade Ambiental, Naturalist – Science & Tourism e para Destino Revelação encontra-se a ilha das Flores.





“Conceito Inovador, Revelação Gastronómica, Produto do Ano, Serviço do Ano, Projeto de Solidariedade, Sustentabilidade Ambiental, Projeto Media, Novo Talento, Entidade Formadora, Estabelecimento com História, Evento do Ano e Destino Revelação do Ano”, são as categorias que irão distinguir projetos e empresas das diferentes áreas.





Os vencedores dos prémios AHRESP serão conhecidos no dia 1 de julho, numa gala a decorrer no Pátio da Galé, em Lisboa.





As votações estão abertas ao público em geral em www.premiosahresp.com.pt.





O registo de voto só pode ser feito uma vez através de e-mail e só se pode votar em cada finalista uma única vez.