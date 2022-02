Açores com previsões de chuva forte e agitação marítima

Para o grupo Central (ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo, referente a precipitação forte, que pode ser acompanhada por trovoada, foi ativado às 17h00, até às 14h00 de sábado.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo por causa da chuva forte e trovoada, estará ativo entre as 17h00 de sábado e as 14h00 de domingo.

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) o aviso amarelo deve-se às previsões de agitação marítima, entre as 23h00 de hoje e até às 23h00 de sábado, com previsões de ondas de oeste, passando a noroeste, que podem chegar aos seis metros, de acordo com o IPMA.