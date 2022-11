Açores com 86 casos de Covid-19 e 79 recuperações

Segundo o boletim epidemiológico semanal, há sete doentes com covid-19 hospitalizados – cinco foram internados devido à infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, e dois “por outros motivos”, tendo depois testado positivo.

Por ilhas, 39 casos foram diagnosticados na ilha de São Miguel, dois no Pico, um em São Jorge, seis no Faial, 37 na Terceira e um nas Flores.

No arquipélago, desde o início da pandemia, foram administradas 576.744 doses de vacinas contra a covid-19, estando 92,6% da população (218.853) com a vacinação completa e 55% com a vacinação de reforço (130.355).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 121.284 casos de infeção por SARS-CoV-2, 118 óbitos por covid-19 e 120.737 recuperações.