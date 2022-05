Açores com 4811 novos casos e um óbito na última semana

Na atualização semanal da situação epidemiológica da região, a Autoridade de Saúde Regional, refere que em São Miguel foram registados 2911 novos casos, em Santa Maria 229, na Terceira 996 novos casos, o Pico 202, São Jorge 73, Graciosa 64, Faial 261, Flores 53 e Corvo 22 novos casos.





A Autoridade de Saúde Regional dá conta de 3826 recuperações.





No que diz respeito a internamentos, há 24 pessoas internadas nos três hospitais da região, sendo 14 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, quatro no Hospital da Horta e seis no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira; nenhuma em cuidados intensivos.