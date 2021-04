Açores com 39 novos casos nas últimas 24 horas

Em São Miguel, todos os novos casos são em contexto de transmissão comunitária, sendo três no concelho da Lagoa (um no Cabouco e dois em Santa Cruz); 13 no concelho de Ponta Delgada (11 em São Vicente, um na Fajã de Cima e um na Covoada); 10 no concelho da Ribeira Grande (quatro na Ribeirinha, quatro em Rabo de Peixe, um na Conceição e um nas Calhetas) e três em Vila Franca do Campo (dois em Ponta Garça e um na Ribeira Seca).





Em Santa Maria, foram diagnosticados cinco casos, em Vila do Porto e resultam: quatro referentes a viajantes com resultado positivo ao 6ª dia e um residente com histórico de viagem interilhas.





Na Terceira regista-se mais um caso no concelho de Angra do Heroísmo, referente a um viajante, residente na Ribeirinha, com análise positiva no rastreio do 6º dia.





O Faial regista mais quatro casos, no concelho da Horta, sendo três referentes a tripulantes de uma embarcação que aportou esta semana na Horta, alocados à freguesia das Angústias, e um residente em Castelo Branco, com histórico de viagem e análise positiva ao 12º dia.





No mesmo período registou-se um total de oito recuperações, todas em São Miguel, sendo duas no concelho do Nordeste, cinco em Ponta Delgada e uma em Vila Franca do Campo.





De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, no decurso da investigação epidemiológica, foi verificado que um caso positivo, inicialmente alocado à freguesia de São Pedro, no concelho de Ponta Delgada se encontra a residir na freguesia da Fajã de Baixo.







Estão agora 14 doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, quatro dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.





A Região regista hoje 391 casos positivos ativos, sendo 372 em São Miguel (79 no concelho de Ponta Delgada, 162 em Vila Franca do Campo, 62 na Ribeira Grande, 36 no concelho do Nordeste, 29 no concelho da Lagoa, e quatro no concelho da Povoação);10 na ilha do Faial, concelho da Horta; três na ilha Terceira, ambos no concelho de Angra do Heroísmo, cinco na ilha de Santa Maria, em Vila do Porto, e um na ilha das Flores, no concelho de Santa Cruz.





Existem presentemente 1.346 vigilâncias ativas.