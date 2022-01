Açores com 34 recuperados e 11 novos casos nas últimas 24 horas

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel, todos os casos decorrem de transmissão comunitária.

Assim, no concelho da Lagoa há três novos casos, no Cabouco.

No concelho de Ponta Delgada foi registado um novo caso nas Capelas.

No concelho da Ribeira Grande há um novo caso na Ribeira Seca.

Na Terceira registou-se um novo caso nas Lajes, concelho da Praia da Vitória, de um viajante, residente, com análise positiva à chegada.

No Pico, há um caso na Madalena, relativo a um viajante, não residente, com teste positivo ao 6º dia.

Nas Flores, foram diagnosticados dois casos na Fajã Grande, no concelho das Lajes das Flores, sendo que um destes casos originou nova cadeia de transmissão local primária.

Em São Jorge há um novo caso positivo na Velas, de um viajante, não residente, com resultado positivo ao 6.º dia, que originou uma nova cadeia de transmissão local primária.

No Faial surgiu um novo caso nas Angústias, de um viajante, residente, com resultado positivo ao 6.º dia.

Nas últimas 24 horas foram registadas 34 recuperações, todas em São Miguel, sendo 15 na Lagoa, 12 na Ribeira Grande e sete em Ponta Delgada.

À data de hoje estão internados 12 doentes, sendo 11 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (um em Unidade de Cuidados Intensivos), e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

A Autoridade de Saúde Regional refere que um caso positivo identificado no comunicado de ontem, na freguesia da Fajã de Baixo, concelho de Ponta Delgada, apresentou documentação comprovativa de uma infeção anterior e respetiva recuperação, deixando de contar como caso ativo nesta freguesia e nos Açores.

Entretanto foi verificada a saída na ilha Terceira de um caso positivo, tratando-se de um cidadão não residente que se encontrava na freguesia do Cabo da Praia, concelho da Praia da Vitória, deixando também de contar como caso ativo nos Açores.

O arquipélago conta presentemente com 381 casos positivos ativos, sendo 343 em São Miguel, 18 na Terceira, oito no Pico, cinco em São Jorge, cinco nas Flores e dois no Faial.

Estão ativas no arquipélago seis cadeias de transmissão local primária, sendo duas no Pico, duas na Terceira, uma nas Flores e uma em São Jorge.

Em vigilância ativa estão hoje 1.776 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.763 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 6.204 pessoas e 34 faleceram.