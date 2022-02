Açores com 32 novas infeções em 6 ilhas e 1 novo óbito

Na Graciosa foi diagnosticado um novo caso em Santa Cruz, de um residente, viajante, com resultado positivo à chegada.

Nas Flores, um viajante residente na vila e concelho de Santa Cruz, apresentou sintomatologia após realização de teste ao 6.º dia com resultado positivo.

Em São Jorge, um viajante residente na vila e concelho de Velas, obteve resultado positivo ao 6.º dia.

Em Santa Maria, um viajante interilhas desenvolveu sintomatologia após chegada à ilha, obtendo resultado positivo.

Na Terceira, dois viajantes, residentes, um na freguesia de Nossa Senhora da Conceição e outro na freguesia da Terra Chã, do concelho de Angra do Heroísmo, apresentaram testes com resultado negativo à chegada, desenvolvendo posteriormente sintomatologia, obtiveram resultados positivos. Um tripulante de uma embarcação que se encontra atracado no Porto da Praia da Vitória obteve também resultado positivo. Os restantes casos correspondem a transmissão comunitária. Assim, no concelho de Angra do Heroísmo há sete novos casos e no concelho da Praia da Vitória foram registados três novos casos.

Em São Miguel, um dos novos casos corresponde a um viajante, não residente, com análise positiva no rastreio de 6.º dia, na freguesia de São Pedro, do concelho de Vila Franca do Campo. Os restantes correspondem a transmissão comunitária. Assim, no concelho da Lagoa há um novo caso, no concelho de Ponta Delgada foram registados nove novos casos, no concelho de Vila Franca do Campo há dois novos casos e no concelho da Ribeira Grande há seis novos casos.

Também nas últimas 24 horas foram registadas 31 recuperações.

À data de hoje estão internados 21 doentes, sendo 14 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (com dois em UCI), seis no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo (com um em UCI) e um no Hospital da Horta.

No decurso da investigação epidemiológica, foi verificado que um caso positivo inicialmente alocado na vila e concelho da Madalena, da ilha do Pico, se encontra a residir na freguesia de São José, concelho de Ponta Delgada, em São Miguel, pelo que os dados de hoje refletem essa alteração.

Assinala-se também um óbito em São Miguel de uma mulher de 65 anos que estava internada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Faleceu vítima da covid-19, mas sofria de outras patologias. Era residente na freguesia de Rosto do Cão (São Roque), do concelho de Ponta Delgada.

O arquipélago conta presentemente com 507 casos positivos ativos, sendo 305 em São Miguel, 169 na Terceira, 10 no Pico, oito nas Flores, sete no Faial, quatro em São Jorge, três na Graciosa e um em Santa Maria.

Estão ativas no arquipélago cinco cadeias de transmissão local primária, sendo duas no Faial, uma no Pico, uma Pico/Flores e uma São Miguel/Flores. Até ao presente foram extintas 216 em todas as ilhas. Em vigilância ativa estão hoje 1.324 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.324 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 6.634 pessoas. Faleceram 36, saíram do arquipélago 85 e 62 apresentaram prova de cura anterior. Até ao presente realizaram-se 626.108 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença covid-19.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 8 de julho, foram administradas nos Açores 250.705 doses de vacinas contra a covid-19, havendo 129.190 pessoas com, pelo menos, uma dose (53,21% da população) e 121.515 pessoas com vacinação completa (50,05%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.