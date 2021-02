Açores com 25 novos casos e 59 recuperações

Os 23 novos casos diagnosticados em São Miguel, são todos em contexto de transmissão comunitária, sendo um em Ponta Delgada, 20 na Ribeira Grande e dois em Vila Franca do Campo.

O novo caso na ilha Terceira (Angra do Heroísmo) também é em contexto de transmissão comunitária.

O novo caso na ilha Faial (Horta) está por apurar.

Há 17 internamentos, sendo 16 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (oito em UCI) e um no Hospital de Santa Espírito da Ilha Terceira.

Há três cadeias de transmissão ativas, sendo uma no Pico, uma no Faial e uma partilhada entre o Faial e o Corvo.

Registam-se 59 recuperações, sendo 57 na ilha de São Miguel (quatro em Ponta Delgada, 37 na Ribeira Grande, 14 em Vila Franca do Campo e duas na Lagoa; duas recuperações na Terceira (uma na Praia da Vitória e uma em Angra do Heroísmo).

Existem 426 casos positivos ativos na Região, sendo 346 em São Miguel, 56 na Terceira, 18 no Faial, quatro no Pico, um nas Flores e um no Corvo.