Açores com 22 novas infeções e 14 recuperações

Em São Miguel foram registados 13 casos positivos no concelho de Ponta Delgada, três no concelho da Povoação, dois no concelho da Ribeira Grande e um no concelho da Lagoa.

Na Terceira há dois novos casos positivos no concelho de Angra do Heroísmo e no Pico há um novo caso positivo no concelho da Madalena.

À data de hoje está um doente internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, fora de Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas foram registadas 14 recuperações.

O arquipélago regista presentemente 251 casos positivos ativos, sendo 179 em São Miguel, 40 na Terceira, 20 no Faial, cinco em São Jorge, três na Graciosa, três no Pico e um no Corvo.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 29 de novembro, foram vacinadas nos Açores 175.414 pessoas com a primeira dose (74,1 por cento) e 196.258 com a vacinação completa (82,9 por cento), no âmbito do Plano Regional de Vacinação. Até esta data 12.734 utentes receberam o reforço da vacina (3.ª dose).