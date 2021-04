Açores com 21 novos casos e 67 recuperações nas últimas 24 horas

Dos 19 novos casos em São Miguel, um é no concelho de Ponta Delgada (São Vicente Ferreira); três no concelho da Lagoa (dois em Santa Cruz e um em Água de Pau); cinco no concelho de Vila Franca do Campo (dois em Ponta Garça, dois na Ribeira das Tainhas e um na Ribeira Seca) e 10 no concelho da Ribeira Grande (três em Rabo de Peixe, três nas Calhetas, um na Ribeira Seca, um no Pico da Pedra, um na Matriz e um em Santa Bárbara).





Na ilha Terceira, um dos casos positivos é referente a um viajante de nacionalidade filipina que testou positivo à chegada, proveniente de uma embarcação que atracou em Angra do Heroísmo, tendo sido transferido para o Hospital de Santo Espírito. O outro novo caso está diretamente ligado a um militar da Base das Lajes, anunciado ontem como positivo ao 6.º dia, sendo que esta situação deu origem a uma nova cadeia de transmissão na Terceira.





Também nas últimas 24 horas foram registadas 67 recuperações, sendo 66 em São Miguel, e uma na Terceira.





Estão agora internados 17 doentes, sendo 14 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com quatro doentes em Unidade de Cuidados Intensivos, e três no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, com um doente em Unidade de Cuidados Intensivos.







Estão ativas duas cadeias de transmissão, nomeadamente uma partilhada entre as ilhas de São Miguel e a Terceira; e outra identificada na ilha Terceira nas últimas 24 horas.

Em vigilância ativa estão 1.354 pessoas.





À data de hoje a Região conta com 315 casos positivos ativos, sendo 301 em São Miguel, sete na Terceira, cinco em Santa Maria, um nas Flores e um no Faial.







Recuperações

Ilha de São Miguel - 66

Lagoa - 2

Nossa Senhora do Rosário - 1

Ribeira Chã - 1





Ponta Delgada - 6

Fajã de Cima - 1

Livramento - 1

Arrifes - 2

Covoada - 1

Relva - 1



Ribeira Grande - 11

Santa Bárbara - 10

Ribeirinha - 1



Vila Franca do Campo - 36

Ponta Garça - 7

São Miguel - 13

Ribeira Seca - 2

São Pedro - 4

Água de Alto - 9

Ribeira das Tainhas – 1



Nordeste - 8

Santana - 7

Achada – 1



Povoação - 3

Vila da Povoação – 3



Ilha Terceira - 1

Angra do Heroísmo - 1