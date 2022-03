Açores com 20 novos casos em 3 ilhas

Em São Miguel há 11 casos em contexto de transmissão comunitária e um relativo a um viajante, não residente, que obteve resultado positivo na sequência de teste realizado após ter apresentado sintomatologia.

Na Terceira há cinco novos casos por aferir e um relativo a um viajante, residente, que obteve resultado positivo na sequência de teste realizado após ter apresentado sintomatologia.

No Faial, os dois testes positivos correspondem a dois viajantes, não residentes, que obtiveram resultado positivo na sequência de testes realizados após terem apresentado sintomatologia.

À data de hoje estão internados 11 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com três em Unidade de Cuidados Intensivos.

Estão ativas 10 cadeias de transmissão local primária em todo o arquipélago, sendo duas na Graciosa, uma no Faial, uma partilhada entre Pico e São Miguel, cinco na Terceira e uma partilhada entre Faial e São Jorge. Até ao presente foram extintas 229 em todas as ilhas. Em vigilância ativa estão hoje 727 pessoas.

Dois casos anteriormente reportados, com história de ligação aérea com o exterior do arquipélago, cujo teste de despiste ao SARS-CoV-2, produziu resultado positivo, apresentaram documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, deixando de ser considerados casos ativos.

O arquipélago regista presentemente 262 casos positivos ativos, sendo 221 em São Miguel, 19 na Terceira, nove no Faial, sete na Graciosa, quatro no Pico e dois em São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.661 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.190 pessoas. Faleceram 41, saíram do arquipélago 94 e 74 apresentaram prova de cura anterior. Até ao presente realizaram-se 676.189 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2 que causa a doença covid-19.