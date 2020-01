Açores avançam com terminal de passageiros do porto de São Roque do Pico

Com um prazo de execução de 20 meses, a empreitada prevê a construção de uma nova gare, a reformulação de espaços para circulação automóvel e estacionamento e ainda a ampliação de toda a área, que resultará num maior conforto para os utilizadores, bem como no incremento das condições de segurança e qualidade do serviço prestado, segundo uma nota divulgada pelo Governo dos Açores.

De acordo com a mesma nota enviada às redações, "o projeto do novo terminal marítimo de passageiros do porto de São Roque do Pico prevê a reorganização de todo o espaço, o que se traduzirá numa maior capacidade de estacionamento e na criação de mais lugares de espera e embarque de viaturas, assim como a melhoria das áreas de tomada e largada de passageiros, através da criação de lugares específicos e diferenciados para autocarros, táxis, viaturas de turismo e veículos ligeiros.

O edifício da nova gare terá uma área de 758 metros quadrados, e o projeto prevê ainda "o aumento da área de aterro do porto de São Roque, a criação de áreas para peões, com áreas de abrigo e zonas ajardinadas, bem como a criação de zonas distintas, de acesso geral e acesso restrito, obrigatórias nestas infraestruturas", acrescenta a nota.