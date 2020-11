Açores assumem a Presidência das Regiões Ultraperiféricas

De acordo com nota, os trabalhos têm início na segunda-feira, dia 23 de novembro, com a reunião do Comité de Acompanhamento da Conferência, e a Conferência encerra sexta-feira, dia 26 de novembro, com a passagem da Presidência da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas de Maiote para os Açores.



As nove Regiões Ultraperiféricas da Europa (RUP) – Açores, Canárias, Guadalupe, Guiana, Madeira, Martinica, Maiote, Reunião, São Martinho - possuem um estatuto próprio, reconhecido pelo artigo 349.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que reconhece as fragilidades permanentes destas regiões, que decorrem do distanciamento, da pequena dimensão e da exposição às catástrofes nestas regiões.



Os Açores têm defendido que, para além do reconhecimento destas fragilidades e consequente solidariedade europeia, devem ser reconhecidas as mais valias que as Regiões Ultraperiféricas trazem à União Europeia, tais como a sua dimensão marítima, projeção mundial e posição geoestratégica.